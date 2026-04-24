Les Dimanches de l’Abbaye Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye
Les Dimanches de l’Abbaye Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 12 juillet 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Les Dimanches de l’Abbaye
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-15
Tout public
Tous les dimanches du 12 juillet au 23 août et le samedi 15 août, de 14h à 18h30, à l’Abbaye de Trois-Fontaines
– Art & Artisanat, une quinzaine d’artisans dans le Grand Pavillon, chaque dimanche de nouveaux exposants à découvrir, entrée gratuite.
– Atelier crochet les 12 juillet et 9 août à 14h30.
– Visite du Musée du Vélo. Une collection exceptionnelle de près de 200 vélos, des centaines d’objets insolites et accessoires d’époque, une riche collection d’affiches liées au cyclisme, le tout sur 200m². (Tarifs Musée du Vélo adulte 3€ enfant 2€).
– Visite libre de l’abbaye tous les dimanches ou guidée les 19 juillet et 23 août à 15h30 (libre participation boîte à dons).
Espace buvette, pâtisseries et glaces sur place. .
Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
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English :
L’événement Les Dimanches de l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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