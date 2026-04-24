Les Dimanches de l’Abbaye Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Les Dimanches de l’Abbaye

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-15

Tout public

Tous les dimanches du 12 juillet au 23 août et le samedi 15 août, de 14h à 18h30, à l’Abbaye de Trois-Fontaines

– Art & Artisanat, une quinzaine d’artisans dans le Grand Pavillon, chaque dimanche de nouveaux exposants à découvrir, entrée gratuite.

– Atelier crochet les 12 juillet et 9 août à 14h30.

– Visite du Musée du Vélo. Une collection exceptionnelle de près de 200 vélos, des centaines d’objets insolites et accessoires d’époque, une riche collection d’affiches liées au cyclisme, le tout sur 200m². (Tarifs Musée du Vélo adulte 3€ enfant 2€).

– Visite libre de l’abbaye tous les dimanches ou guidée les 19 juillet et 23 août à 15h30 (libre participation boîte à dons).

Espace buvette, pâtisseries et glaces sur place. .

Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com

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English :

L’événement Les Dimanches de l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne