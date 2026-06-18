Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye
Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 19 juillet 2026.
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23
Tout public
Dans le cadre des Dimanches de l’Abbaye, visite guidée botanique & historique du parc de l’abbaye de Trois-Fontaines, le dimanche 19 juillet et le dimanche 23 août à 15h30.
Découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire.
Durée de la visite environ 2h.
Libre participation boîte à dons. .
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
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English : Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines
L’événement Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne
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