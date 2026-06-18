Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye dimanche 19 juillet 2026.

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-23

Tout public

Dans le cadre des Dimanches de l’Abbaye, visite guidée botanique & historique du parc de l’abbaye de Trois-Fontaines, le dimanche 19 juillet et le dimanche 23 août à 15h30.

Découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire.

Durée de la visite environ 2h.

Libre participation boîte à dons. .

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com

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English : Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines

L’événement Visite guidée de l’abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT de la Marne