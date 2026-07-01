Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! Salle des communs Trois-Fontaines-l’Abbaye

Informations pratiques

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre !

Salle des communs Place du Chateau Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

18h.Tout public

De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! avec Romain et Justine Brès.

Présentation et échanges autour de leur itinérance à pied dans la diagonale du vide et de l’écriture de leur livre. Romain et Justine nous feront revivre leur périple effectué il y a 2 ans.

La soirée se poursuivra autour d’un pique-nique partagé salle des communs. .

Salle des communs Place du Chateau Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre !

L’événement Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne