Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! Salle des communs Trois-Fontaines-l’Abbaye
lundi 20 juillet 2026 · Salle des communs · Trois-Fontaines-l'Abbaye
Informations pratiques
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre !
Salle des communs Place du Chateau Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
18h.Tout public
De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! avec Romain et Justine Brès.
Présentation et échanges autour de leur itinérance à pied dans la diagonale du vide et de l’écriture de leur livre. Romain et Justine nous feront revivre leur périple effectué il y a 2 ans.
La soirée se poursuivra autour d’un pique-nique partagé salle des communs. .
Salle des communs Place du Chateau Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est
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English : Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre !
L’événement Rencontre De la diagonale du vide à la diagonale du livre ! Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne