Informations pratiques

Saint-Goazec

Atelier d’initiation au dessin botanique

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:15:00

fin : 2026-07-10 14:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Affûtez votre regard, saisissez votre crayon… et votre plume !

Après une découverte de la collection d’hydrangeas du Domaine départemental de Trévarez, place à l’observation et à la création. Conçu pour les familles, cet atelier vous initie aux bases du dessin botanique à l’encre et à la plume observation des formes, respect des proportions, travail des ombres et des lumières, maîtrise du trait et des textures végétales.

Une approche ludique et sensible pour explorer la richesse de la flore qui nous entoure et développer votre regard d’artiste !

Atelier animé par Aurore Colliou, illustratrice botanique.

Public Famille, Adulte

Type Visite-atelier

Niveau A partir de 10 ans

Vendredi 10 juillet

Durée à 11h15 et 14h30 | 2h30

Prix Tarif adulte 15 euros (entrée + activité) | Tarif 10-17 ans 9 euros (entrée + activité)‎

Matériel fourni.

Réservation vivement conseillée en ligne.‎ .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’initiation au dessin botanique Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou