Histoires d’hortensia | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec dimanche 12 juillet 2026.

Saint-Goazec

Histoires d’hortensia | Les dimanches Hortensias

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:30:00

fin : 2026-07-12 14:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Quelles sont les formes de l’hortensia ?

Pourquoi certains sont-ils bleus et d’autres non ?

D’où vient cette plante exotique devenue, en quelques décennies, l’un des symboles de la Bretagne ?

Suivez l’incroyable voyage de l’hortensia, entre terres lointaines et ancrage breton, au fil d’une balade ponctuée d’histoire, de culture et de petites anecdotes botaniques.

Par Géraldine Grassi, Chargée de médiation culturelle, Domaine départemental de Trévarez

Public Adulte

Type Visite accompagnée

Niveau Adultes

Dimanche 12 juillet à 11h30 et 14h30

Durée 1h

Prix Tarif d’entrée + 2€‎

• Réservation en ligne vivement conseillée .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Histoires d’hortensia | Les dimanches Hortensias Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-20 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou