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Atelier d’initiation au dessin vectoriel Place Emile Colongin Grillon

Atelier d’initiation au dessin vectoriel Place Emile Colongin Grillon mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Place Emile Colongin

Adresse : Maison Milon

Ville : 84600 Grillon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Grillon

Atelier d’initiation au dessin vectoriel

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27

En participant à cet atelier, vous développez une solide compréhension des principes du dessin vectoriel et maîtrisez l’utilisation d’Inkscape, un outil puissant.
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 02 09 62 

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English :

By taking part in this workshop, you’ll develop a solid understanding of the principles of vector drawing and master the use of Inkscape, a powerful tool.

L’événement Atelier d’initiation au dessin vectoriel Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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