Atelier d’initiation au dessin vectoriel Place Emile Colongin Grillon
Atelier d’initiation au dessin vectoriel Place Emile Colongin Grillon mercredi 20 mai 2026.
Grillon
Atelier d’initiation au dessin vectoriel
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-27
En participant à cet atelier, vous développez une solide compréhension des principes du dessin vectoriel et maîtrisez l’utilisation d’Inkscape, un outil puissant.
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 02 09 62
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English :
By taking part in this workshop, you’ll develop a solid understanding of the principles of vector drawing and master the use of Inkscape, a powerful tool.
L’événement Atelier d’initiation au dessin vectoriel Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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