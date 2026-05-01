Ateliers Vidéo Maison Milon Grillon
Ateliers Vidéo Maison Milon Grillon samedi 30 mai 2026.
Grillon
Ateliers Vidéo
Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Chers passionnés de la photographie et de la vidéo,
Vous rêvez de maîtriser les caméras Blackmagic et de captiver votre public avec des images d’une qualité exceptionnelle ?
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Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 60 42 77
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English :
Dear photography and video enthusiasts,
Do you dream of mastering Blackmagic cameras and captivating your audience with images of exceptional quality?
L’événement Ateliers Vidéo Grillon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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