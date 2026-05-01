Ateliers Vidéo Maison Milon Grillon

Grillon

Ateliers Vidéo

Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Chers passionnés de la photographie et de la vidéo,

Vous rêvez de maîtriser les caméras Blackmagic et de captiver votre public avec des images d’une qualité exceptionnelle ?

.

Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 60 42 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear photography and video enthusiasts,

Do you dream of mastering Blackmagic cameras and captivating your audience with images of exceptional quality?

L’événement Ateliers Vidéo Grillon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes