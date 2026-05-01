Atelier fabriquer son pain Place Emile Colongin Grillon
Atelier fabriquer son pain Place Emile Colongin Grillon jeudi 21 mai 2026.
Grillon
Atelier fabriquer son pain
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21 11:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?
Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 83 18 43
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English :
Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?
Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!
L’événement Atelier fabriquer son pain Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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