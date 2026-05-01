Atelier fabriquer son pain Place Emile Colongin Grillon

Grillon

Atelier fabriquer son pain

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21 11:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?

Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !

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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 83 18 43

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English :

Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?

Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!

L’événement Atelier fabriquer son pain Grillon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes