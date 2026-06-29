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Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 4 août 2026.

Lieu
Médiathèque l'Atelier
Adresse
14 Place du Dauphin
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Plouescat

Atelier d’initiation au modelage

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

À partir de 12 ans Sur inscription
Viens d’initier à l’argile avec l’artiste Eric Jonquais qui expose en ce moment à la médiathèque.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English :

L’événement Atelier d’initiation au modelage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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