Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat
Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 4 août 2026.
Plouescat
Atelier d’initiation au modelage
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
À partir de 12 ans Sur inscription
Viens d’initier à l’argile avec l’artiste Eric Jonquais qui expose en ce moment à la médiathèque. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English :
L’événement Atelier d’initiation au modelage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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