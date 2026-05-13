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Atelier d’initiation aux danses traditionnelles La Jimbr’tée Neuvy

Atelier d’initiation aux danses traditionnelles La Jimbr’tée Neuvy jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : La Jimbr'tée

Adresse : Grange de Corgenay 29 route de Corgenay

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Neuvy

Atelier d’initiation aux danses traditionnelles

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Atelier d’initiation aux danses traditionnelles & Bal trad.
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La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84  contact@jimbrtee.org

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English :

Introductory workshop to traditional dances & Bal trad.

L’événement Atelier d’initiation aux danses traditionnelles Neuvy a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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