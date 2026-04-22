Festival de musique Préludia Miroir Neuvy
Festival de musique Préludia Miroir Neuvy mardi 28 juillet 2026.
Neuvy
Festival de musique Préludia Miroir
Châteaux des vieux Melays Neuvy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Par paires thématiques, les mélodies françaises se répondent et se reflètent. Une promenade musicale lumineuse à travers des chefs-d’oeuvre de la Belle Epoque.
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Châteaux des vieux Melays Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com
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English :
In thematic pairs, French melodies respond and reflect each other. A luminous musical stroll through the masterpieces of the Belle Epoque.
L’événement Festival de musique Préludia Miroir Neuvy a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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