Neuvy

Festival de musique Préludia Miroir

Châteaux des vieux Melays Neuvy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Par paires thématiques, les mélodies françaises se répondent et se reflètent. Une promenade musicale lumineuse à travers des chefs-d’oeuvre de la Belle Epoque.

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Châteaux des vieux Melays Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

In thematic pairs, French melodies respond and reflect each other. A luminous musical stroll through the masterpieces of the Belle Epoque.

L’événement Festival de musique Préludia Miroir Neuvy a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région