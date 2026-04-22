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Festival de musique Préludia Miroir Neuvy

Festival de musique Préludia Miroir Neuvy mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Châteaux des vieux Melays

Ville : 03000 Neuvy

Département : Allier

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20

Neuvy

Festival de musique Préludia Miroir

Châteaux des vieux Melays Neuvy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Par paires thématiques, les mélodies françaises se répondent et se reflètent. Une promenade musicale lumineuse à travers des chefs-d’oeuvre de la Belle Epoque.
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Châteaux des vieux Melays Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14  bienvenue@moulins-tourisme.com

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English :

In thematic pairs, French melodies respond and reflect each other. A luminous musical stroll through the masterpieces of the Belle Epoque.

L’événement Festival de musique Préludia Miroir Neuvy a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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