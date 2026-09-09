Atelier d’initiation aux techniques de fouilles, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck

Informations pratiques

Atelier d’initiation aux techniques de fouilles 19 et 20 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Limité à 14 places par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’atelier d’archéologie à destination des enfants et de leur famille permettra de s’initier aux techniques de la fouille.

Réservation conseillée. Places restantes le jour-même.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck, France Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33387350220 https://moselle-culture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0387350220 »}, {« type »: « email », « value »: « bliesbruck@culture.moselle.fr »}] Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck – Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.

Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la Princesse de Reinheim. Parkings, bus, piste cyclable.

L’atelier d’archéologie à destination des enfants et de leur famille permettra de s’initier aux techniques de la fouille.

© Dept.57/PAEBRCDA