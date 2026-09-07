De l’or dans la sablière, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck

Informations pratiques

De l’or dans la sablière 19 et 20 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1954, le propriétaire d’une gravière à Reinheim, située dans la vallée de la Blies, fit une découverte spectaculaire : la tombe d’une femme celte qui contenait des offrandes funéraires exceptionnelles.

Les objets mis au jour, tels que les bijoux en or et en ambre, ainsi qu’une cruche en bronze, comptent parmi les artefacts les plus importants de la période celtique (vers 380 av. J.-C.).

L’exposition archéologique « De l’or dans la sablière » tente de résoudre une énigme : qui était cette femme dont la dernière demeure est si exceptionnelle ?

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck, France Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33387350220 https://moselle-culture.fr Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck – Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.

Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la Princesse de Reinheim. Parkings, bus, piste cyclable.

En 1954, le propriétaire d’une gravière à Reinheim, située dans la vallée de la Blies, fit une découverte spectaculaire : la tombe d’une femme celte qui contenait des offrandes funéraires Les mis …

©Stiftung Europäischer Kutlurpark Bliesbruck-Reinheim