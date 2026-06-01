Atelier d’initiation aux techniques du cinéma, Association du Bourg L’Evesque, Rennes
Atelier d’initiation aux techniques du cinéma, Association du Bourg L’Evesque, Rennes mardi 25 août 2026.
Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Mardi 25 août, 18h00 Association du Bourg L’Evesque Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T21:00:00+02:00
Animation de l’avant-séance à l’association du Bourg L’Evêque, découverte et création des objets du pré-cinéma : Thaumatrope, flip book, kaléidoscope, ainsi que des livres inspirés de ces techniques optiques.
Rendez-vous dans la cour de l’Association du Bourg L’Evêque.
En partenariat avec l’Association du Bourg L’Evesque.
Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier
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