Atelier d’initiation aux techniques du cinéma, Association du Bourg L’Evesque, Rennes

Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Mardi 25 août, 18h00 Association du Bourg L’Evesque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T21:00:00+02:00

Animation de l’avant-séance à l’association du Bourg L’Evêque, découverte et création des objets du pré-cinéma : Thaumatrope, flip book, kaléidoscope, ainsi que des livres inspirés de ces techniques optiques.

Rendez-vous dans la cour de l’Association du Bourg L’Evêque.

En partenariat avec l’Association du Bourg L’Evesque.

Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier

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