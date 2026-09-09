Atelier d’initiation : brodez le patrimoine ! De la photographie à l’ouvrage d’art, du regard au geste., Les Créas de Fanfan, Aulnay

Informations pratiques

Atelier d’initiation : brodez le patrimoine ! De la photographie à l’ouvrage d’art, du regard au geste. Samedi 19 septembre, 15h00 Les Créas de Fanfan Charente-Maritime

Limité à 5 personnes | Dès 13 ans | 25€/pers | Matériel inclus l Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, initiez-vous à la broderie traditionnelle et réalisez votre propre carte brodée, inspirée du patrimoine aulnaysien !

Les Créas de Fanfan 2 place Aristide-Briand, 17470 Aulnay-de-Saintonge Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 74 89 60 30 [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 89 60 30 »}, {« type »: « email », « value »: « francoise@fanfancrea.fr »}, {« type »: « email », « value »: « aupetitbrindemaille@gmail.com »}] À quelques pas du donjon et du pigeonnier d’Aulnay, ce lieu célèbre l’artisanat local en résonance directe avec le riche patrimoine de la commune. Des places de parking sont disponibles directement face à l’entrée.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vous initier à la broderie traditionnelle et réalisez votre carte brodée unique du patrimoine aulnaysien !

©Andréa DHONDT