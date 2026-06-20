Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande
Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande jeudi 6 août 2026.
Marmande
Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.
Vous n’êtes pas musicien mais vous vous sentez l’âme créatrice ? Venez faire votre propre composition ! A partir d’un logiciel de musique et d’un ukulélé, vous pourrez imaginer votre propre morceau sans aucune notion de pratique instrumentale, de solfège ou de rythme.
De 8 à 12 ans Merci de préciser si votre enfant est droitier ou gaucher.
Inscription obligatoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
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English : Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus
Young Marmandais aged 8 to 12 are invited to a musical initiation workshop like no other.
L’événement Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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