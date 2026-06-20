UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande

Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande

Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande jeudi 6 août 2026.

Lieu
Rue de la République
Adresse
Médiathèque Albert Camus
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Marmande

Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Les jeunes marmandais de 8 à 12 ans sont invités à un atelier d’initiation musicale pas comme les autres.
Vous n’êtes pas musicien mais vous vous sentez l’âme créatrice ? Venez faire votre propre composition ! A partir d’un logiciel de musique et d’un ukulélé, vous pourrez imaginer votre propre morceau sans aucune notion de pratique instrumentale, de solfège ou de rythme.
De 8 à 12 ans Merci de préciser si votre enfant est droitier ou gaucher.
Inscription obligatoire.   .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus

Young Marmandais aged 8 to 12 are invited to a musical initiation workshop like no other.

L’événement Atelier d’initiation musicale Médiathèque Albert Camus Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)