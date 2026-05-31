Fête de la Tomate, Parking de la Filhole, Marmande, Marmande

Fête de la Tomate 8 et 9 août Parking de la Filhole, Marmande Lot-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T10:00:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T20:00:00+02:00

La Ville de Marmande organise une nouvelle édition de la Fête de la Tomate, qui se tiendra les 24 et 25 août sur l’esplanade de Maré et la place Henri Birac. Le fruit rouge emblématique de la cité sera célébré au cours d’un week-end de festivités gourmandes, musicales et conviviales.

Samedi 8 août : un rendez-vous animé de 9h à 00h30

Le samedi sera riche en animations, avec un marché plein vent et un marché de la tomate où stands, animations culinaires, restauration et buvette raviront les amateurs de saveurs locales. À ne pas manquer le matin, la préparation de la tarte à la tomate géante sur la place du marché.

Dimanche 9 août : une journée festive et conviviale de 9h à 19h.

Le dimanche, le marché de la tomate se poursuit avec ses animations culinaires et ses stands. En parallèle, un grand vide-greniers s’installera.

Tout au long du weekend, il sera possible également d’admirer une exposition de véhicules anciens. Des animations sont prévues pour les enfants avec la présence de jeux gonflables.

marché gourmand

ateliers et concerts

démonstrations culinaires

dégustation de la célèbre tarte à la tomate géante

animations pour petits et grands

présence du Chapitre des Escoffiers

participation de la Confrérie de la tomate

Le programme complet arrive bientôt !

Parking de la Filhole, Marmande 1 Bd Richard Cœur de Lion 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-marmande.fr/evenements/fete-de-la-tomate/ »}]

Un week-end festif à Marmande pour la fête de la tomate ! Au programme : marché gourmand, animations, concerts, démonstrations culinaires et dégustation de la célèbre tarte à la tomate géante.

Mairie de Marmande