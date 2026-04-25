Exposition BEAUTÉS SAUVAGES Médiathèque Albert Camus Marmande

Marmande

Exposition BEAUTÉS SAUVAGES

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-02

Exposition Beautés sauvages de Mumuzepaint à la Médiathèque

Mumuzepaint, alias Emilie Moreau, est une artiste peintre du Pays Basque, inspirée notamment par Salvador Dali.

Son amour pour le vivant la pousse à transmettre sur ses toiles son affection pour la Terre. Elle est également très sensible à la culture des peuples indigènes, d’ailleurs elle a représenté certains personnages comme le Grand Chef Sioux Sitting Bull, Mama Chali du peuple Huichol, ou encore Kurikindi du peuple Queshua.

Mumuzepaint a exposé en Inde, à Dubaï, en Europe, en France, où elle a pu présenter son style mélangeant surréalisme, wildlife art, et symbolisme. .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Exposition BEAUTÉS SAUVAGES

Mumuzepaint’s Beautés sauvages exhibition at the Médiathèque

L’événement Exposition BEAUTÉS SAUVAGES Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne