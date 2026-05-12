Atelier de peinture Peindre avec une artiste à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Marmande

Atelier de peinture Peindre avec une artiste à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-03 17:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Atelier de peinture peindre avec une artiste Mamuzepaint .

Atelier de peinture peindre avec une artiste Mamuzepaint .

– Enfant de 7 à 10 ans Inscription obligatoire Places limitées. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

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English : Atelier de peinture Peindre avec une artiste à la Médiathèque

Painting workshop with an artist Mamuzepaint .

L’événement Atelier de peinture Peindre avec une artiste à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de Garonne