Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif Cinéma Le Plaza Marmande

Marmande

Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence Musicale L’histoire du Rock progressif par Simon Mestres au Cinéma Plaza

Conférence Musicale L’histoire du Rock progressif par Simon Mestres au Cinéma Plaza .

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89

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English : Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif

Musical Conference The History of Progressive Rock by Simon Mestres at Cinéma Plaza

L’événement Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif Marmande a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Garonne