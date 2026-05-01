Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif Cinéma Le Plaza Marmande
Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif Cinéma Le Plaza Marmande jeudi 21 mai 2026.
Marmande
Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Conférence Musicale L’histoire du Rock progressif par Simon Mestres au Cinéma Plaza
Conférence Musicale L’histoire du Rock progressif par Simon Mestres au Cinéma Plaza .
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89
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English : Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif
Musical Conference The History of Progressive Rock by Simon Mestres at Cinéma Plaza
L’événement Conférence Musicale par Simon Mestres L’histoire du Rock progressif Marmande a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Garonne
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