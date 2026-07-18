Animation Famille au Musée Marzelles Création de Portrait miniature Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Création de Portrait miniature

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Temps fort de l’Exposition “Portraits” création de portrait miniature

Temps fort de l’Exposition “Portraits” création de portrait miniature

Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

Gratuit .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Animation Famille au Musée Marzelles Création de Portrait miniature

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Creation of a Miniature Portrait

L’événement Animation Famille au Musée Marzelles Création de Portrait miniature Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne