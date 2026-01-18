Championnat de France de Montgolfières 2026

La Filhole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Marmande et ses alentours, au cœur du Lot-et-Garonne, accueilleront une nouvelle fois la magie de la montgolfière. Plus de 30 équipages venus de toute la France sont attendus pour faire vibrer le ciel marmandais lors d’une semaine riche en émotions.

Marmande et ses alentours, au cœur du Lot-et-Garonne, accueilleront une nouvelle fois la magie de la montgolfière. Plus de 30 équipages venus de toute la France sont attendus pour faire vibrer le ciel marmandais lors d’une semaine riche en émotions.

Au programme vols libres au lever et au coucher du soleil, compétitions officielles, baptêmes de l’air, mais aussi un village aéronautique animé, des concerts et la mise à l’honneur de la gastronomie locale.

Un programme complet, dont les détails seront dévoilés prochainement.

Que vous soyez passionné d’aéronautique, en famille ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Les amateurs de sport pourront suivre les épreuves et admirer la précision des pilotes, tandis que petits et grands profiteront d’animations et de spectacles accessibles à tous.

Les plus aventureux auront l’opportunité de vivre un moment unique s’envoler …. .

La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 33 35 61 contact@marmande-montgolfieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France de Montgolfières 2026

Marmande and the surrounding area, in the heart of the Lot-et-Garonne region, will once again play host to the magic of hot-air ballooning. More than 30 crews from all over France are expected to take to the skies over Marmande for an exciting week.

L’événement Championnat de France de Montgolfières 2026 Marmande a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Val de Garonne