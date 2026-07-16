Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence

Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence

Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Lecture

Presented by Mona Lévèque, Director of the Marzelles Museum

L’événement Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne