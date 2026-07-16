Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Musée Marzelles Marmande
mercredi 12 août 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence
Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence
Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Lecture
Presented by Mona Lévèque, Director of the Marzelles Museum
L’événement Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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