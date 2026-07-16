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Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Musée Marzelles Marmande

mercredi 12 août 2026 · Musée Marzelles · Marmande

Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence
Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Conférence
Présentée par la responsable du Musée Marzelles, Mona Lévèque   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04  musee@mairie-marmande.fr

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English : Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Lecture
Presented by Mona Lévèque, Director of the Marzelles Museum

L’événement Conférence au Musée une petite histoire de l’art du portrait Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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