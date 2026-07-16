Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale Office de Tourisme Val de Garonne Marmande
jeudi 13 août 2026 · Office de Tourisme Val de Garonne · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale
Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Chaque jeudi matin, laissez-vous guider à travers les rues de la cité et plongez dans un véritable voyage dans le temps. Accompagné de Vincent Dal Mas, vous partirez à la rencontre du patrimoine médiéval marmandais et des nombreux trésors hérités de cette époque.
Fondée sous l’impulsion de Richard Cœur de Lion, Marmande conserve encore aujourd’hui de précieux témoignages de son passé ruelles, vestiges et récits d’une ville façonnée par les siècles.
Une visite accessible à tous, idéale pour les passionnés d’histoire, les curieux et les promeneurs en quête d’authenticité.
Départ à 10h à l’Office de tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie. .
Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale
L’événement Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande 20 juillet 2026
- Atelier Jeunes au Musée Marzelles Linogravure & tampon personnalisé Musée Marzelles Marmande 22 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays à Marmande Marmande 23 juillet 2026
- Concert The Pils au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande 23 juillet 2026
- Visite Guidée Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande 23 juillet 2026