Spectacle des Montgolfières de Feu Marmande
mercredi 12 août 2026 · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Spectacle des Montgolfières de Feu
La Filhole Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:15:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre du Championnat de France de Montgolfières, la Ville de Marmande vous donne rendez-vous mercredi 12 août à la Plaine et au parking de la Filhole pour une soirée exceptionnelle.
Dans le cadre du Championnat de France de Montgolfières, la Ville de Marmande vous donne rendez-vous mercredi 12 août à la Plaine et au parking de la Filhole pour une soirée exceptionnelle.
À l’occasion de l’éclipse solaire, le public pourra assister à un spectaculaire show de montgolfières de feu, offrant un moment unique où les enveloppes des ballons s’illumineront au rythme de la musique.
20h15 spectacle de montgolfières de feu, animation musicale et démonstration du Moto Club 47 à la Plaine de la Filhole
21h00 concert Magic Show 80 avec chanteurs et danseuses au Parking de la Filhole
22h30 DJ set pour prolonger la fête au Parking de la Filhole .
La Filhole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 33 35 61 contact@marmande-montgolfieres.fr
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English : Spectacle des Montgolfières de Feu
As part of the French Hot Air Balloon Championship, the City of Marmande invites you to join us on Wednesday, August 12, at La Plaine and the Filhole parking lot for an exceptional evening.
L’événement Spectacle des Montgolfières de Feu Marmande a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de Garonne
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