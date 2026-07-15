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Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Musée Marzelles Marmande

mercredi 29 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !
Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !
Plutôt nœud pap ou petite fleur ? Venez créer votre broche inspirée des boutonnières et accessoires portés aux XIXe et XXe siècles.
A partir de 16 ans.
Sur réservation.   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49  musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Adult Workshop at the Marzelles Museum: Sew Your Own Brooch!

L’événement Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne

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