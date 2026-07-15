Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Plutôt nœud pap ou petite fleur ? Venez créer votre broche inspirée des boutonnières et accessoires portés aux XIXe et XXe siècles.

A partir de 16 ans.

Sur réservation. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche !

Adult Workshop at the Marzelles Museum: Sew Your Own Brooch!

L’événement Atelier adultes au Musée Marzelles Couds ta broche ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne