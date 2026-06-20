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Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

samedi 18 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande

Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée
La persistance du portrait peint, la sculpture comme hommage et le développement de l’image et sa diffusion, comment toutes ces représentations se heurtent et s’inspirent à l’orée du XXe siècle ?   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04  musee@mairie-marmande.fr

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English : Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Guided Tour

L’événement Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne

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