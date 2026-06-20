Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande
samedi 18 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée
La persistance du portrait peint, la sculpture comme hommage et le développement de l’image et sa diffusion, comment toutes ces représentations se heurtent et s’inspirent à l’orée du XXe siècle ? .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Guided Tour
L’événement Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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