Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Visite guidée

La persistance du portrait peint, la sculpture comme hommage et le développement de l’image et sa diffusion, comment toutes ces représentations se heurtent et s’inspirent à l’orée du XXe siècle ? .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Guided Tour

L’événement Visite guidée de l’exposition Portraits au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne