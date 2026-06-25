Informations pratiques

Marmande

Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac

Beyssac Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le 3 juillet à Beyssac, à partir de 18h30, la Team Beyssac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette conviviale et festive.

Le 3 juillet à Beyssac, à partir de 18h30, la Team Beyssac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette conviviale et festive afin de célébrer ensemble le début de la saison estivale !

Au programme

Buvette tenue par la Team Beyssac

Food truck portugais avec de délicieuses spécialités accras de morue, beignets de viande, cochon de lait, croquettes, empanadas et bien d’autres gourmandises à découvrir. .

Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 20 63

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English : Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac

On July 3 in Beyssac, starting at 6:30 p.m., Team Beyssac invites you to join them for a fun and festive open-air dance party.

L’événement Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac Marmande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Garonne