Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac Marmande
vendredi 3 juillet 2026 · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac
Beyssac Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le 3 juillet à Beyssac, à partir de 18h30, la Team Beyssac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette conviviale et festive.
Le 3 juillet à Beyssac, à partir de 18h30, la Team Beyssac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette conviviale et festive afin de célébrer ensemble le début de la saison estivale !
Au programme
Buvette tenue par la Team Beyssac
Food truck portugais avec de délicieuses spécialités accras de morue, beignets de viande, cochon de lait, croquettes, empanadas et bien d’autres gourmandises à découvrir. .
Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 20 63
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English : Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac
On July 3 in Beyssac, starting at 6:30 p.m., Team Beyssac invites you to join them for a fun and festive open-air dance party.
L’événement Beyssac Rebondit La guiguette de Beyssac Marmande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Garonne
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