Stage de dessin BD / MANGA L’Atelier du Chat Marmande

Informations pratiques

Marmande

Stage de dessin BD / MANGA

L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors.

Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors…. Picnic à l’atelier le midi. Une demi-journée de croquis extérieur. .

L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 22 55

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English : Stage de dessin BD / MANGA

Five days of drawing to learn manga techniques: faces, anatomy, and backgrounds.

L’événement Stage de dessin BD / MANGA Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne