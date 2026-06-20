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Stage de dessin BD / MANGA L’Atelier du Chat Marmande

lundi 6 juillet 2026 · L'Atelier du Chat · Marmande

Stage de dessin BD / MANGA L’Atelier du Chat Marmande

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Atelier du Chat
Adresse
8 Rue Monnereau
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Stage de dessin BD / MANGA

L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors.
Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors…. Picnic à l’atelier le midi. Une demi-journée de croquis extérieur.   .

L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 22 55 

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English : Stage de dessin BD / MANGA

Five days of drawing to learn manga techniques: faces, anatomy, and backgrounds.

L’événement Stage de dessin BD / MANGA Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne

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