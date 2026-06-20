Stage de dessin BD / MANGA L’Atelier du Chat Marmande
lundi 6 juillet 2026 · L'Atelier du Chat · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Stage de dessin BD / MANGA
L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors.
Cinq jours de dessin pour apprendre les techniques de manga visages, anatomie, décors…. Picnic à l’atelier le midi. Une demi-journée de croquis extérieur. .
L’Atelier du Chat 8 Rue Monnereau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 79 22 55
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English : Stage de dessin BD / MANGA
Five days of drawing to learn manga techniques: faces, anatomy, and backgrounds.
L’événement Stage de dessin BD / MANGA Marmande a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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