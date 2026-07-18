Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale Office de Tourisme Val de Garonne Marmande

Informations pratiques

Marmande

Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale

Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Chaque jeudi matin, laissez-vous guider à travers les rues de la cité et plongez dans un véritable voyage dans le temps. Accompagné de Vincent Dal Mas, vous partirez à la rencontre du patrimoine médiéval marmandais et des nombreux trésors hérités de cette époque.

Fondée sous l’impulsion de Richard Cœur de Lion, Marmande conserve encore aujourd’hui de précieux témoignages de son passé ruelles, vestiges et récits d’une ville façonnée par les siècles.

Une visite accessible à tous, idéale pour les passionnés d’histoire, les curieux et les promeneurs en quête d’authenticité.

Départ à 10h à l’Office de tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie. .

Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale

L’événement Visite guidée de la ville, Marmande la médiévale Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne