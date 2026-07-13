Informations pratiques

Marmande

Soirée dansante Soirée rock

Place du marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous mercredi 29 juillet dès 19h, place du Marché, pour une grande soirée rock et swing organisée par la Ville de Marmande, avec le Commerce « Chez les Filles » et l’association Bazidanse.

Au programme musique, danse, ambiance conviviale et pistes animées jusqu’au bout de la soirée !!

Rendez-vous mercredi 29 juillet dès 19h, place du Marché, pour une grande soirée rock et swing organisée par la Ville de Marmande, avec le Commerce « Chez les Filles » et l’association Bazidanse.

Au programme musique, danse, ambiance conviviale et pistes animées jusqu’au bout de la soirée !! .

Place du marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée dansante Soirée rock

Join us on Wednesday, July 29, starting at 7 p.m., at Place du Marché, for a big rock and swing night organized by the City of Marmande, in partnership with the store “Chez les Filles” and the Bazidanse association.

On the program: music, dancing, a friendly atmosphere, and lively dance floors until the end of the night!!

L’événement Soirée dansante Soirée rock Marmande a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Val de Garonne