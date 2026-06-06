Championnat du Monde Long-Track Rue Charles Gounod Marmande

Marmande

Championnat du Monde Long-Track

Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Championnat de France 14h

Championnat du Monde 21h .

Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 47 23 contact@grasstrack-marmande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat du Monde Long-Track

L’événement Championnat du Monde Long-Track Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne