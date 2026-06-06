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Championnat du Monde Long-Track Rue Charles Gounod Marmande

Championnat du Monde Long-Track Rue Charles Gounod Marmande

Championnat du Monde Long-Track Rue Charles Gounod Marmande lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue Charles Gounod

Adresse : Moto Club Marmandais

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Marmande

Championnat du Monde Long-Track

Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Championnat de France 14h
Championnat du Monde 21h   .

Rue Charles Gounod Moto Club Marmandais Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 47 23  contact@grasstrack-marmande.com

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English : Championnat du Monde Long-Track

L’événement Championnat du Monde Long-Track Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne

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