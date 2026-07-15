Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits ! Plaine de la Filhole Marmande
jeudi 30 juillet 2026 · Plaine de la Filhole · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits !
Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Atelier créatif surprise à la plage !
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Atelier créatif surprise à la plage ! .
Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits !
Highlight of the “Portraits” Exhibition: A surprise creative workshop at the beach!
L’événement Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
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