Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits ! Plaine de la Filhole Marmande

jeudi 30 juillet 2026 · Plaine de la Filhole · Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits !

Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Atelier créatif surprise à la plage !

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Atelier créatif surprise à la plage ! .

Plaine de la Filhole Plage de Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits !

Highlight of the “Portraits” Exhibition: A surprise creative workshop at the beach!

L’événement Atelier Créatif surprise à la plage Temps fort de l’Exposition Portraits ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne