Informations pratiques

La Turballe

Atelier DIY Poisson pané

5 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24

Les participants découvrent l’anatomie d’un poisson et la technique de la levée des filets (dissection). Par la suite, ils participent à un atelier Fabrication du poisson pané où ils sont amenés à suivre une recette. Pour terminer, ils rencontreront les cuisiniers du centre qui expliqueront le procédé de cuisson. Et enfin l’apéritif dégustation du poisson pané avant le repas.

Informations complémentaires

Tout public à partir de 5 ans.

Durée 2h00

Inscription dans les Offices de tourisme de La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

5 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 31 52 lamarjolaine@lespep44-49.org

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English :

L’événement Atelier DIY Poisson pané La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44