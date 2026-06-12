Atelier documenteur Montargis
Atelier documenteur Montargis mercredi 8 juillet 2026.
Montargis
Atelier documenteur
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier documenteur
Fabriquer une fausse information ? trop facile ! Une image, un scénario, un tournage avec smartphone ou tablette, et hop, prêt pour la diffusion et la confusion ! Rien de tel que réaliser soi-même un faux reportage pour mieux voir les ressorts de l’infox !
À partir de 12 ans. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Documentary Workshop
L’événement Atelier documenteur Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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