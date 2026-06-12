Montargis

Atelier documenteur

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier documenteur

Fabriquer une fausse information ? trop facile ! Une image, un scénario, un tournage avec smartphone ou tablette, et hop, prêt pour la diffusion et la confusion ! Rien de tel que réaliser soi-même un faux reportage pour mieux voir les ressorts de l’infox !

À partir de 12 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Documentary Workshop

L’événement Atelier documenteur Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS