Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis
Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis mercredi 17 juin 2026.
Montargis
Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten
Le Conservatoire Patricia Petibon organise un concert dédié aux Musiques Actuelles Amplifiées. Au programme de cette soirée
– Évaluations de fin de cycle les élèves du Département Musiques Actuelles présenteront leur examen final sur scène. Une belle opportunité de découvrir leur travail et de les accompagner dans cette étape importante de leur parcours artistique.
– Concert de Dirty Kitten pour clôturer la soirée, le groupe Dirty Kitten proposera un set pop et funky mettant à l’honneur la scène émergente dans une ambiance festive et conviviale. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 00 10
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English :
End-of-cycle assessments and Dirty Kitten concert
L’événement Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MONTARGIS
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