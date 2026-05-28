Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis
Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis samedi 20 juin 2026.
Montargis
Apprendre à utiliser vos applications mobiles
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Apprendre à utiliser vos applications mobiles
Découvrez et apprenez à utiliser les applications incontournables de votre smartphone pour communiquer, gérer vos e-mails, suivre l’actualité en temps réel, organiser vos journées (agenda, rappels) ou encore vous divertir avec des jeux, de la musique et de la lecture. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to use your mobile applications
L’événement Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Café ciné #5 Montargis 28 mai 2026
- Le Café philo à la Médiathèque Montargis 29 mai 2026
- La petite note d’or Montargis 29 mai 2026
- Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis 30 mai 2026
- Route de la Rose à Montargis Montargis 30 mai 2026