Vente de disques Montargis
Vente de disques Montargis samedi 20 juin 2026.
Montargis
Vente de disques
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Vente de disques
Pour faire de la place dans ses rayonnages, l’équipe de la médiathèque vous propose à la vente le fruit de son désherbage CDs musicaux. Venez équipés d’un grand sac et de quelques pièces de monnaie ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Record sales
L’événement Vente de disques Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
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