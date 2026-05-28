Montargis

Vente de disques

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Vente de disques

Pour faire de la place dans ses rayonnages, l’équipe de la médiathèque vous propose à la vente le fruit de son désherbage CDs musicaux. Venez équipés d’un grand sac et de quelques pièces de monnaie ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Record sales

L’événement Vente de disques Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS