Atelier d’Œnologie édition secrète Port Rhingeard L’Huisserie

L’Huisserie

Atelier d’Œnologie édition secrète

Port Rhingeard Maison Marguerite L’Huisserie Mayenne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Experts ou néophytes, vous êtes tous invités (à la condition d’être majeur) ce vendredi 19 juin de 19h00 à 21h00 pour un atelier d’œnologie inédit!

Organisé par la Maison Marguerite, laissez-vous embarquer dans une pause sensorielle moderne autour du vin où teintes, robes et goûts seront à l’honneur. L’atelier sera animé par Le Verre de Marine ??

Les réservations se font directement à la Maison Marguerite ou par mail: maisoneclusiere.marguerite@gmail.com .

Port Rhingeard Maison Marguerite L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 55 14 05 maisoneclusiere.marguerite@gmail.com

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English :

Experts or neophytes, you’re all invited (as long as you’re over 18) this Friday, June 19, from 7:00 to 9:00 pm, for an original ?nology workshop!

L’événement Atelier d’Œnologie édition secrète L’Huisserie a été mis à jour le 2026-06-02 par LAVAL TOURISME