Matinée spéciale Parents-Enfants 0-3ans Espace du Maine L’Huisserie

L’Huisserie

Matinée spéciale Parents-Enfants 0-3ans

Espace du Maine 27 Rue d’Anjou L’Huisserie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:30:00

fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Élodie et Lucie vous accueillent à l’Espace du Maine de la ville pour une toute nouvelle matinée de partages et d’échanges entre parents et enfants de 0 à 3 ans dans un environnement adapté aux tout-petits.

Bienveillance, aide et rencontres seront à l’honneur dans ce moment consacré aux familles.

Alors rdv le 10 Juin dans la salle Douanier Rousseau de l’Espace du Maine de L’Huisserie pour une matinée tout en douceur.

L’évènement est gratuit et les arrivées comme les départs sont libres totalement libres.

N’hésitez pas à faire tourner l’info autour de vous! .

Espace du Maine 27 Rue d’Anjou L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 28 94 06 35 responsable.petite.enfance@lhuisserie.fr

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English :

Élodie and Lucie welcome you to the town’s Espace du Maine for a brand-new morning of sharing and exchange between parents and children aged 0 to 3, in a toddler-friendly environment.

L’événement Matinée spéciale Parents-Enfants 0-3ans L’Huisserie a été mis à jour le 2026-06-02 par LAVAL TOURISME