Atelier inédit Aquarelle & Goûter L’Huisserie
Atelier inédit Aquarelle & Goûter L’Huisserie samedi 20 juin 2026.
L’Huisserie
Atelier inédit Aquarelle & Goûter
Maison Marguerite L’Huisserie Mayenne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Vous avez rendez-vous ce samedi 20 Juin à la Maison Marguerite pour un atelier aquarelle à la double teinte mêlant couleurs et gourmandise!
Animé par Lora Gibier, aquarelliste Mayennaise, prenez part à un instant suspendu dans le temps où la créativité et le lâcher-prise seront à l’honneur. Pas besoin de savoir dessiner pour participer laissez-vous simplement guider et profitez du moment. ?
Vous hésitez encore?
• Atelier pour tous: débutants, initiés, curieux
• Découvrez l’aquarelle tout en douceur
• Laisser libre cours à votre imagination, testez et faites fusionner les couleurs de l’encre aquarelle
• Prenez un temps pour vous
• Rencontrez de nouvelles personnes
• Dégustez du fait maison et des produits locaux
• Repartez avec votre réalisation (format A5)
?? Places Limitées, atelier éphémère et itinérant, réservez vite vos places sur le lien https://www.lcolora.fr/product-page/samedi-20-juin !
Infos:
Samedi 20/06 de 15h30 à 17h00
Maison Marguerite, 1 écluse Port Rhingeard L’Huisserie
35€ par personne, les fournitures sont comprises ainsi qu’une pâtisserie et une boisson .
Maison Marguerite L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 55 14 05 maisoneclusiere.marguerite@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us this Saturday, June 20, at Maison Marguerite for a watercolor workshop with a double hint of color and gourmet delights!
L’événement Atelier inédit Aquarelle & Goûter L’Huisserie a été mis à jour le 2026-06-04 par LAVAL TOURISME
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