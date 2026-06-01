L’Huisserie

Atelier inédit Aquarelle & Goûter

Maison Marguerite L’Huisserie Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Vous avez rendez-vous ce samedi 20 Juin à la Maison Marguerite pour un atelier aquarelle à la double teinte mêlant couleurs et gourmandise!

Animé par Lora Gibier, aquarelliste Mayennaise, prenez part à un instant suspendu dans le temps où la créativité et le lâcher-prise seront à l’honneur. Pas besoin de savoir dessiner pour participer laissez-vous simplement guider et profitez du moment. ?

Vous hésitez encore?

• Atelier pour tous: débutants, initiés, curieux

• Découvrez l’aquarelle tout en douceur

• Laisser libre cours à votre imagination, testez et faites fusionner les couleurs de l’encre aquarelle

• Prenez un temps pour vous

• Rencontrez de nouvelles personnes

• Dégustez du fait maison et des produits locaux

• Repartez avec votre réalisation (format A5)

?? Places Limitées, atelier éphémère et itinérant, réservez vite vos places sur le lien https://www.lcolora.fr/product-page/samedi-20-juin !

Infos:

Samedi 20/06 de 15h30 à 17h00

Maison Marguerite, 1 écluse Port Rhingeard L’Huisserie

35€ par personne, les fournitures sont comprises ainsi qu’une pâtisserie et une boisson .

Maison Marguerite L’Huisserie 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 55 14 05 maisoneclusiere.marguerite@gmail.com

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English :

Join us this Saturday, June 20, at Maison Marguerite for a watercolor workshop with a double hint of color and gourmet delights!

L’événement Atelier inédit Aquarelle & Goûter L’Huisserie a été mis à jour le 2026-06-04 par LAVAL TOURISME