Atelier Donne vie à un personnage 3-6 ans Fillé

Atelier Donne vie à un personnage 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-13 11:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-13 2026-05-23

En avril et mai 2026, les installations et marionnettes de la comédienne et plasticienne Solveig Maupu investissent le Centre d’Art de l’île MoulinSart.

En plastique, en papier, ses oeuvres explorent les différentes possibilités offertes par les matières et se découvrent avec les yeux et les mains. Après une découverte animée de l’exposition, les enfants sont invités à créer leur propre marionnette en utilisant différents supports et matériaux, avec des techniques adaptées aux 3-6 ans.

6€ par participants 3 à 6 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

In April and May 2026, installations and puppets by actress and visual artist Solveig Maupu take over the Centre d?Art de l?île MoulinSart.

