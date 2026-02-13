Atelier Un hôtel pour les insectes 3-6 ans Fillé
Atelier Un hôtel pour les insectes 3-6 ans Fillé mercredi 22 avril 2026.
Atelier Un hôtel pour les insectes 3-6 ans
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-09-30 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-30
Dans un premier temps, les enfants partent à la découverte de la faune et la flore de l’île MoulinSart et ses 3 hectares de nature, l’occasion d’aborder notamment les notions de biodiversité et de chaîne alimentaire.
Puis, ils fabriquent un hôtel à insectes à mettre dans le jardin, balcon ou au bord de la fenêtre.
6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
First, the children set off to discover the flora and fauna of MoulinSart Island and its 3 hectares of nature, an opportunity to learn about biodiversity and the food chain.
L’événement Atelier Un hôtel pour les insectes 3-6 ans Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe