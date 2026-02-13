Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin Fillé
Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin Fillé dimanche 26 avril 2026.
Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-13 2026-06-03 2026-07-09 2026-07-29 2026-08-13 2026-09-09 2026-10-21
Après une visite du moulin Cyprien, les enfants découvrent et expérimentent la transmission du mouvement au moyen d’engrenages et fabriquent leur propre roue à aubes.
L’occasion de parler des différents types de moulins mais aussi plus largement des sources d’énergie renouvelable.
6€ par participant 6 ans et + durée 1h30 à 2h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a tour of the Cyprien mill, children discover and experiment with the transmission of motion by means of gears, and build their own waterwheel.
L’événement Atelier Des engrenages à la roue comprendre le moulin Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe