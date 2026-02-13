Spectacle et atelier dans l’expositon Bienvenue à Paplaland Fillé

Spectacle et atelier dans l’expositon Bienvenue à Paplaland

Rue du Canal Fillé Sarthe

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

2026-05-06

En avril et mai 2026, les installations et marionnettes de la comédienne et plasticienne Solveig Maupu investissent le Centre d’Art de l’île MoulinSart.

En plastique, en papier, ses œuvres explorent les différentes possibilités offertes par les matières et se découvrent avec les yeux et les mains. Solveig Maupu propose une session de découverte de l’exposition avec un spectacle (30 minutes) et un atelier de création à la suite (1h).

Gratuit sur réservation 3 à 6 ans durée 1h30. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

In April and May 2026, installations and puppets by actress and visual artist Solveig Maupu take over the Centre d?Art de l?île MoulinSart.

