Atelier Ecoute et crée à 4 mains animé par le musée de la Faïence et de la Céramique à MoulinSart Fillé

Atelier Ecoute et crée à 4 mains animé par le musée de la Faïence et de la Céramique à MoulinSart

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 11:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Binôme enfant de 3 à 6 ans et adulte.

L’atelier invite à la rêverie avec la lecture d’un album jeunesse. Enfants et adultes modèlent ensuite en argile les acteurs de l’histoire.

6€ par participant de 3 à 6 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Pairs: child aged 3 to 6 and adult.

