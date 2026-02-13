Atelier Peindre avec des végétaux

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-08 2026-05-25 2026-06-14 2026-07-01 2026-08-05 2026-08-23 2026-09-13 2026-10-28

Pendant des siècles, l’homme a créé des couleurs, pour teindre des tissus ou fabriquer de la peinture, grâce à des matières naturelles.

Les enfants découvrent ainsi les différents éléments qui peuvent produire de la couleur, puis sont invités à en collecter sur l’île pour constituer leur propre palette végétale. Ils réalisent ensuite une œuvre visuelle à partir de la peinture créée.

6€ par participant 6 ans et + durée 1h30 à 2h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

For centuries, man has been creating colors, dyeing fabrics or making paint, using natural materials.

L’événement Atelier Peindre avec des végétaux Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe