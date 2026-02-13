Marché gourmand et artisanal

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Haut en couleur et en saveurs, il est l’un des événements phare de la saison sur l’île MoulinSart.

Marché de créateurs et de producteurs locaux alimentation, bijoux, déco, plantes, concert et restauration, cuisson et vente de pain au four à bois. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Highly colorful and flavorful, it is one of the season?s flagship events on MoulinSart Island.

L’événement Marché gourmand et artisanal Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe