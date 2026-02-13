Marché gourmand et artisanal Fillé
Marché gourmand et artisanal Fillé dimanche 10 mai 2026.
Marché gourmand et artisanal
Rue du Canal Fillé Sarthe
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
Haut en couleur et en saveurs, il est l’un des événements phare de la saison sur l’île MoulinSart.
Marché de créateurs et de producteurs locaux alimentation, bijoux, déco, plantes, concert et restauration, cuisson et vente de pain au four à bois. .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
English :
Highly colorful and flavorful, it is one of the season?s flagship events on MoulinSart Island.
