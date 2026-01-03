Atelier Doublage Cinéma Médiathèque Chalais

Atelier Doublage Cinéma

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel.



À partir d’extraits de films, de séries ou de dessins animés, les participants remplacent les voix originales par leurs propres interprétations.

.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Atelier Doublage Cinéma

A workshop to discover the behind-the-scenes world of audiovisual dubbing.



Using clips from films, TV series, or animated cartoons, participants replace the original voices with their own performances.

