Atelier Doublage Cinéma Médiathèque Chalais
Atelier Doublage Cinéma Médiathèque Chalais mercredi 20 mai 2026.
Atelier Doublage Cinéma
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un atelier pour découvrir les coulisses du doublage audiovisuel.
À partir d’extraits de films, de séries ou de dessins animés, les participants remplacent les voix originales par leurs propres interprétations.
.
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Doublage Cinéma
A workshop to discover the behind-the-scenes world of audiovisual dubbing.
Using clips from films, TV series, or animated cartoons, participants replace the original voices with their own performances.
L’événement Atelier Doublage Cinéma Chalais a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente