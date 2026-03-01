Atelier du goût pour les 2 à 6 ans Crèche 1, 2 ,3 Soleil Honfleur

Atelier du goût pour les 2 à 6 ans

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 10:00:00

2026-03-14

Atelier du goût pour les 2 à 6 ans

Places limitées Inscriptions obligatoires

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels. .

Crèche 1, 2 ,3 Soleil Avenue Jacques Cartier Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

English : Atelier du goût pour les 2 à 6 ans

Semaine de la petite enfance 2026: Taste workshop for 2 to 6 year olds

