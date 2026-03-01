Atelier du goût pour les 2 à 6 ans Crèche 1, 2 ,3 Soleil Honfleur
Atelier du goût pour les 2 à 6 ans Crèche 1, 2 ,3 Soleil Honfleur samedi 14 mars 2026.
Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
Crèche 1, 2 ,3 Soleil Avenue Jacques Cartier Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 10:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Semaine de la petite enfance 2026 Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
Semaine de la petite enfance 2026
Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
Places limitées Inscriptions obligatoires
La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels. .
Crèche 1, 2 ,3 Soleil Avenue Jacques Cartier Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier du goût pour les 2 à 6 ans
Semaine de la petite enfance 2026: Taste workshop for 2 to 6 year olds
L’événement Atelier du goût pour les 2 à 6 ans Honfleur a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville